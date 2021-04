Superlega, Juve, Inter e Milan: “Vogliamo giocare in Serie A”

Superlega – La Uefa è stata chiara: esclusione dai campionati nazionali per le squadre che decideranno di partecipare alla Superlega. Al termine della riunione della Lega Serie A, convocata in via informale questo pomeriggio, Juventus, Milan e Inter i tre club italiani coinvolti nella fondazione del progetto, hanno palesato le loro richieste in relazione alla possibile penalità inflitta dalla Uefa:

“Vogliamo continuare a giocare in Serie A anche a partire dalla prossima stagione”.

Superlega, l’annuncio di Juve, Milan e Inter

La presenza dei tre club alla riunione di Lega non era scontata: il loro coinvolgimento nello sviluppo del progetto Superlega avrebbe fatto pensare ad una possibile diserzione all’appuntamento di questo pomeriggio.

Con la Uefa pronta a penalizzare le società (esclusione dal campionato nazionale oltre che dalle massime competizioni europee), Inter,Milan e Juventus hanno fatto sentire la loro voce, rassicurando tutti i tifosi preoccupati di non vedere ai nastri di partenza del prossimo campionato nazionale le tre squadra più titolate del nostro Paese.

agnelli-perez

fonte: tuttosport.com