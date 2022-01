Szczesny out contro l’Inter, c’entra il vaccino: il motivo

Szczesny out – Spazio a Perin per la finale di Supercoppa Italiana tra Juve e Inter. A spiegare il motivo dell’assenza di Szczesny – decisivo domenica sera contro la Roma – è stato Massimiliano Allegri in conferenza stampa.

Szczesny out contro l’Inter in Supercoppa, il motivo

Ecco le sue parole: “Domani gioca Perin in porta. Tek arriverà all’ultimo momento, c’è un protocollo definito. Tutti i giocatori sono vaccinati, lui è l’ultimo che si è vaccinato. Fino a dopodomani non ha il Green pass, può arrivare all’ultimo momento e va in panchina. Sono tranquillo e sereno, sono contento che giochi”.



Il portiere polacco, come comunicato dallo stesso club bianconero, ha iniziato il ciclo vaccinale anti Covid pochi giorni fa, pertanto al momento non è in possesso del “certificato verde” necessario – secondo le ultime norme – per scendere regolarmente in campo con la squadra.

fonte: ilbianconero.com