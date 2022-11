Allegri in conferenza: “Perin titolare! Di Maria ha solo 30′, su Vlahovic…”

Allegri in conferenza – Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, anticipa i temi di Verona-Juventus: ecco le sue parole.

VERSO IL VERONA – “Cos’ha lasciato l’Inter? Abbiamo passato una serata di soddisfazione e gioia, ma già dal giorno dopo abbiamo chiuso il capitolo. Domani sarà a Verona, contro una squadra che ha battuto 3 volte la Juventus nelle ultime 5, nelle ultime partite ha avuto sconfitte in modo immeritato. La squadra crea, soprattutto in casa, ha buoni tiratori, buoni calcianti su palle inattive. Aggredisce, è una squadra fisica. Domani non sarà semplice, tutt’altro. Non meritano quella classifica che hanno, starà a noi giocare una partita alla pari sotto l’aspetto fisico”.

INFORTUNATI – “Recuperati sicuro, ma non è detto che giochino, sono Paredes e Kean, Di Maria lo valuterò ma difficilmente ha 90 minuti nelle gambe, più probabile mezz’ora che novanta minuti. Vlahovic valuto oggi, McKennie da valutare, Chiesa da valutare”.

PERIN – “Domani gioca, Szczesny ne ha fatte 12 di seguito. Tocca a Mattia”

DANILO – “L’altra sera ho parlato con Cuadrado, che come gerarchie è quello dopo Bonucci, che resta il capitano quando gioca. Cuadrado ultimamente si innervosiva un po’ troppo, non gli venivano fischiati dei falli, sentiva troppa responsabilità. Parlandoci ho detto che è meglio che Danilo faccia il capitano, era più sereno. Juan ha accettato la scelta, tranquillo e sereno. Ad Alex, che viene dopo Cuadrado nella linea gerarchica, pure andava bene che Danilo fosse il capitano. Il capitano resta Bonucci quando gioca”

VLAHOVIC E CHIESA – “Insieme? Potrà essere, in questo momento è impossibile, bellissimo parlare di progetti ma guardiamo l’immediato. Domani c’è Verona. Con chi c’è bisogna fare una partita sotto l’aspetto emotivo, fisico, tecnico… una grande partita! Altrimenti quanto fatto con l’Inter e nelle 3 precedenti, viene buttato. Per farlo domani bisogna dare continuità, e per farlo seve una partita tosta. Ripeto: a Verona perse 3 volte nelle ultime 5”.

CONDIZIONI CHIESA E VLAHOVIC – “Dusan ha finito il 2022? Semplice, soffre di quest’infiammazione, tendinea o pubalgica, ieri ha corso ed è andato meglio. Se è a disposizione, è un bene per la Juventus, anche per portarlo in panchina. Altrimenti si curerà e vedremo per domenica. Chiesa è rientrato, ha fatto bene, finché il ginocchio non trova una sua stabilità e un suo adattamento… perché un conto e fare allenamento e gestione, un altro è fare partite dove non sei più in controllo del tuo corpo. Ci sono momenti in cui senti più fastidio, fa parte del percorso rieducativo in campo”.

MANDZUKIC – “Una sua frase deve essere scolpita nei muri: quando si gioca non si pensa a fare gol, ma a giocare per vincere le partite, che è la cosa più importante. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, se continua così nessuna squadra può avvicinarsi. Noi facciamo un passo alla volta, prima Verona, poi la Lazio e pensiamo poi a recuperare le energie”

MILIK – “Si è messo a disposizione. E’ in ottima condizione, ci sono momenti in cui fa gol e altri in cui non ne fa. Ma è di grande affidabilità e sono contento di quello che sta facendo”

DURANTE IL MONDIALE – “Come vi muoverete? Lavoreremo fino al 18 con i 3 giocatori che rimarranno, ci fermeremo fino al 6, il 6 rientreremo tutti, con tutti i nazionali. L’Italia credo abbia due amichevoli. Da lì inizierà una preparazione con delle amichevoli che ci porterà fino al 22-23 dicembre. Poi riprenderemo dopo Natale. E gli altri arriveranno a seconda di chi uscirà agli ottavi, ai quarti…”

FAGIOLI – “Può giocare anche più avanti? Sta facendo bene, lasciamolo sereno, come ha fatto bene anche Miretti. Che ha fatto già 20-22 partite nella Juventus, se non sbaglio, una roba del genere. Fagioli sta facendo bene, ci saranno momenti in cui ci sarà bisogno di recuperare, magari giocherà anche domani. Ci sono anche giovani, con meno esperienza, che si stanno mettendo in mostra”.