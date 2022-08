Allegri svela: “Sapete perchè abbiamo perso con l’Atletico?”

Allegri svela – Massimiliano Allegri commenta così il KO con l’Atletico Madrid per 4-0 ai microfoni di JTV. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

“Abbiamo lavorato molto in questa settimana, siamo arrivati un po’ stanchi: non è un’attenuante, questa partita ci deve far pensare che per vincere partite contro avversari così ci vuole un altro approccio mentale, perché il 15 cominciano a esserci 3 punti in palio”.

“Troveremo un Sassuolo che ha tecnica, noi abbiamo qualità e possibilità di iniziare bene il campionato, ma dobbiamo dare un giro di vite ed essere più cattivi. Questa sconfitta ci farà bene”.