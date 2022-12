Ansia Vlahovic per la Juve, ecco cosa sta succedendo

Ansia Vlahovic per la Juve – “Vlahovic è un punto interrogativo”, lo ha detto lo stesso Allegri nel post partita dell’amichevole contro il Rijeka. Partita che l’attaccante ha saltato, così come salterà l’ultimo test prima di ripartire in campionato contro lo Standard Liegi. Un problema che Dusan ormai si porta – di nuovo – dietro da due mesi e che sembrava superato dopo quest’estate.

Invece no, perché la pubalgia è così, un giorno c’è e un altro sembra sparire. Tutto questo rende anche complicato stabilire una precisa data di rientro per il serbo. Come racconta il Corriere dello Sport, la prossima settimana sarà decisiva per capire se potrà esserci contro la Cremonese il 4 gennaio. Non sarà affatto scontato ma alla Continassa lavorano per metterlo a disposizione di Allegri entro quella data.

Ansia Vlahovic per la Juve, ecco cosa succede

DUBBI E ANCORA DUBBI – Vlahovic è tornato a Torino con gli stessi dubbi di quando è partito per il Mondiale in Qatar. Mondiale in cui ha giocato solamente 79 minuti, nonostante la prudenza che aveva avuto nelle settimane precedenti, proprio per essere nelle condizioni di giocare con la nazionale.

C’è da sconfiggere il dolore che questo problema gli provoca e che lo ha costretto da fine ottobre a guardare i propri compagni da fuori. “Sta continuando le sue terapie, speriamo di averlo il più presto possibile”, ha detto il tecnico. Speranza quindi, ma non certezza.

Una situazione che intanto però non spaventa i suoi estimatori, soprattutto in Premier League, dove Arsenal e Chelsea potrebbero dare via a un derby londinese, senza dimenticare lo United, il Psg e il Bayern Monaco. Discorsi però, che eventualmente, sarebbero per l’estate e non per gennaio.

fonte: ilbianconero.com