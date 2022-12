Cuadrado infortunato, ecco cosa sta facendo alla Continassa

Una decina di giorni di allenamento differenziato. Juan Cuadrado spera di rientrare presto ma ha bisogno di un programma di recupero personalizzato con l’obiettivo di tornare al top per la ripresa del campionato, il 4 gennaio con la Cremonese.

Deve fare i conti con un fastidio al ginocchio sinistro, quello operato nel 2018.

Perciò lo staff medico della Juventus ha deciso di approfittare della lunga sosta (e del fatto che la Colombia non si sia qualificata per il Mondiale) per gestire l’esterno e fargli passare il dolore.

Cuadrado si dividerà tra cure specifiche e lavoro in solitaria per risolvere un problema che lo tormenta ormai da diverso tempo. spiega la Gazzetta dello Sport. Per il 20 dicembre Cuadrado dovrebbe riunirsi al gruppo.