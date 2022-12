Del Piero alla Juve? Ferrero lo vuole da gennaio

Del Piero alla Juve? Un CdA di tecnici: uomini e donne preparati per affrontare la tempesta legale che vedrà la Juventus impegnata. Questa la priorità della proprietà bianconera in questa fase, con John Elkann che ha già piazzato i suoi uomini di fiducia ai vertici di Madama. Oltre a questo, però, la necessità del board è quella di avere un uomo che funga da raccordo tra squadra e vertici, tra spogliatoio e amministrazione: il ruolo fin qui svolto dal dimissionario Pavel Nedved.



Ebbene, la priorità di Gianluca Ferrero, che diventerà presidente della Juventus, è quella di riaccogliere Alessandro Del Piero alla Vecchia Signora. A raccontarlo è calciomercato.com:

“Una chiamata è in agenda, forse c’è già stata, sicuramente arriverà. Per chiedergli di entrare in società, di rappresentare l’immagine della nuova Juve che faccia da garanzia per tutti gli juventini. Al di là del ruolo, potrà davvero essere Del Piero l’uomo di sport in un governo di soli tecnici”.

“Ci si dovrà confrontare, si dovrà capire la situazione, bilanciare pro e contro. Ma lo stesso Alex proprio a caldo, subito dopo le dimissioni di Andrea Agnelli e del CdA bianconero, ha subito fatto capire di essere disponibile quantomeno ad ascoltare in caso di chiamata: porte aperte, la casa di Torino non l’ha mai abbandonata pur vivendo negli Stati Uniti ed essendo diventato cittadino del mondo”.



Il primo colpo di mercato del nuovo corso, quindi, può davvero essere Alessandro Del Piero.