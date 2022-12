David Trezeguet. ex campione della Juventus, parla ai microfoni della Rai commentando i Mondiali in Qatar ma anche la questione Juventus: “L’Argentina oggi ha fatto una grande partita, questo popolo soffre e ha sofferto, questo è un modo di motivarsi, il calcio ogni tanto fa miracoli. Per quel che riguarda il gioco, l’Argentina dalla prima ad oggi ha dominato e dimostrato di essere competitiva e solida, sa quello che fa in campo, per loro adesso inizia il bello”



JUVE – “Ho fatto dieci anni da calciatore, in un momento neanche facile. Poi sono tornato con la famiglia Agnelli da ambassador. Questo rapporto che si è creato, la disponibilità ci sarà sempre, nessun dubbio da parte mia. Adesso ci sarà un percorso nel quale la Juve troverà le soluzioni giuste. Sul lato sportivo, quel momento del 2006 è stato il più difficile ma lo abbiamo gestito benissimo nello spogliatoio. Adesso si parla d’altro, i diversi personaggi sistemeranno. Per quello che riguarda me l’aiuto mio ci sarà sempre e se chiamano ci sarà disponibilità”



GLI EX – “Per noi giocatori il modello Bayern Monaco è un progetto molto importante. Bisogna prepararsi, lavorare, gestirsi e in questo caso il Bayern è un esempio per tutti noi ex, ho conosciuto questa gente è un modello che mi piace. La Juve sa chi ha fatto la storia, sa chi ha dato la disponibilità. Credo che bisogna prepararsi quando uno diventa dirigente, non bisogna solo aver giocato ma aver studiato. Io l’ho fatto, voglio rientrare su un’area sportiva. Quello che ho fatto alla Juve per il marchio è stato fantastico, ma c’è bisogno da parte mia di tornare al calcio”.