Di Maria e Paredes, l’annuncio di Allegri in conferenza

Di Maria e Paredes – La Juventus torna in campo domani all’Allianz Stadium: affronterà l’Udinese di Sottil. Match che Allegri presenta in conferenza stampa: ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

Di Maria e Paredes, annuncio in conferenza

DI MARIA E PAREDES – “Domani, indipendentemente dal ritorno allo Stadium, col nostro pubblico, ci sarà lo stadio pieno e sarà una bella occasione per noi. Recuperato Di Maria. Paredes cresce di condizione, Bremer affaticato, valuterò oggi le condizioni. Ci sarà Rugani pronto a giocare. La formazione la valuterò oggi, devo fare delle scelte”.

“Oggi dopo gli allenamenti avrò definito la formazione, contro l’Udinese che è una squadra fisica e sta facendo un ottimo campionato. In primis l’ex Pereyra, giocatore straordinario, con noi ottimo. Poi Beto, fisico, occupano l’area con tanti giocatori. Sarà una gara complicata, è la seconda dell’inizio della seconda parte di stagione”.

SOULE’ – “Pronto fisicamente? Fisicamente assolutamente sì, sarebbe pronto. Valuto se fargli fare il quinto, l’ha fatto l’altro giorno e ci ha dato una grossa mano, ma ha qualità più offensive. Può fare il trequarti, esterno a entrare in campo. Ha qualità e quantità, sono contento di come sta crescendo. Come dico sempre, crescono tutti e ai giovani bisogna dare tempo di crescere, tecnicamente e in esperienza, ma anche fisicamente”.