Dybala shock, s’infortuna calciando un rigore!

Incredibile sfortuna in casa Roma. Ennesimo infortunio e brutte notizie arrivate durante i festeggiamenti per il gol del secondo vantaggio sul Lecce.

Problema fisico occorso a Paulo Dybala, che subito dopo aver trasformato il rigore del 2-1 si è fermato, contenendo l’esultanza perché ha sentito un dolore alla gamba sinistra, verosimilmente un fastidio muscolare.

Mourinho nel post gara ha commentato così l’episodio:

“Dico che sta male, per non dire molto, molto male. Purtroppo sta molto, molto male. Per esperienza e per quello che ho detto con Paulo, è difficile che rientri nel 2022”.