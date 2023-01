Gasperini: “Io con le plusvalenze? Quelle vere però!”

Gianpiero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Juventus-Atalanta.

Il giornalista Marco Cattaneo ha chiesto al tecnico dell’Atalanta come si sente in queste periodo, visto che da tecnico ha valorizzato molti calciatori giovani consentendo al club di effettuare diverse plusvalenze.

Gasperini e le plusvalenze

Gasperini ha così risposto: “Plusvalenze io? Ma quelle vere! (ride n.d.r.)

A volte l’Atalanta è stata tirata in mezzo malamente, in modo errato: specifico per l’Atalanta non per il resto.

E’ una situazione che si è creata nel calcio ma io sono un uomo di campo. Son felice quando si valorizza un giovane e al tempo stesso consente alla società di rigenerarsi.



Non sono felice quando si cambia la classifica a campionato in corso, dando punti di penalizzazione: perchè così si diventa poco credibili”