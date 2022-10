Fuori il Fideo e la Juve non è riuscita mai ad accendersi. Per carità, non l’aveva fatto neanche con Di Maria in campo.

Ma da luce fioca si è passati a buio pesto anche a causa dell’ennesimo infortunio di Di Maria, già il terzo in due mesi di stagione.

Si teme uno stop più lungo dell’ultimo avuto, domani, al rientro da Haifa, le visite mediche per valutare l’entità. Ma le prime sensazioni non sono positive.

di-maria-infortunio-maccabi

fonte: ilbianconero.com