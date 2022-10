Juve qualificata agli ottavi se…le combinazioni

Juve qualificata agli ottavi se – A un passo dall’eliminazione dalla Champions League ma non ancora matematicamente fuori. Se c’è una piccola, minuscola cosa a cui la Juventus può aggrapparsi è questa. Evidente però come la sconfitta contro il Maccabi Haifa complica terribilmente i piani per il passaggio agli ottavi di finale; una situazione che già vedeva i bianconeri all’angolo prima di oggi.

La squadra di Massimiliano Allegri si trova a tre punti insieme al Maccabi, a meno cinque da Psg e Benfica, che come all’andata, hanno pareggiato 1-1. Ovviamente, la Juve per avere una chance è costretta a vincere le due partite che rimangono nel girone contro i portoghesi e i francesi anche se potrebbe non bastare.

LE COMBINAZIONI – Ponendo che la Juventus vinca sia in trasferta con il Benfica che poi all’Allianz Stadium con il Psg, i bianconerisi si ritroverebbero quindi a 9 punti nel girone. In questo caso, la qualificazione passerebbe da una sconfitta dei portoghesi nell’ultima partita con il Maccabi.

In caso di pareggio, decisiva sarebbe la differenza reti nello scontro diretto tra il Benfica e la Juventus. Ovviamente, queste ipotesi immaginando che nel prossimo turno, il Psg sconfigga il Maccabi tra le mura amiche. Se così non fosse, anche i parigini sarebbero a rischio qualificazione.

Il Maccabi, così come la Juve è costretto a ottenere 6 punti su 6 nelle prossime due gare. Tutto passa quindi da un doppio successo bianconero l’eventualità di essere ancora in corsa. Un ipotesi al momento complicata visto l’andamento della Juve.

fonte: ilbianconero.com