Juve-Atalanta, Marelli: “L’arbitro vede qualcosa che non è accaduto: un abbaglio”

Luca Marelli, ex arbitro e moviolista DAZN, analizza così la prestazione di Livio Marinelli, arbitro della partita tra Juventus e Atalanta:

“Soprattutto nel primo tempo ha sorvolato troppo, la sua prestazione è stata deficitaria. Un po’ meglio nel secondo, ma la serata non è stata decisamente positiva”.

E poi scende nel dettaglio sugli episodi. Il primo è uno scontro in area di rigore atalantina tra Palomino e Milik:

“Per quanto mi riguarda è rigore, Palomino si disinteressa del rigore e pensa solo ad interrompere la corsa di Milik”.

Quindi il rigore di Ederson su Fagioli, segnalato dal VAR: “Questo episodio è l’emblema del non fischiare mai. Vero che l’arbitro vede, ma vede qualcosa mai accaduto. Un abbaglio, un errore grave e per fortuna c’è stata la correzione”. L’ultimo episodio analizzato è quello che avviene nel recupero del primo tempo, uno scontro in area ancora con Milik, stavolta con Toloi: “Stavolta sono d’accordo con Marinelli, non vedo l’infrazione”.