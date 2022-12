Pubalgia Vlahovic, ma l’agente vuole piazzarlo altrove: i dettagli

Pubalgia Vlahovic – Mentre i compagni di squadra si preparavano nello spogliatoio della Continassa, svestendo i panni in borghese per allacciare gli scarpini e indossare le tute d’ordinanza, Dusan Vlahovic veniva accompagnato al JMedical.

Per l’attaccante serbo accertamenti strumentali, per capire a che punto sia l’infiammazione pubalgica che ancora c’è, dà fastidio e non accenna a scomparire. Dopo la tappa in clinica, lo studio di un programma di recupero a tappe, lavoro personalizzato che lo dovrà portare nuovamente a guidare l’attacco della Juventus.

Non solo il campo, non solo i problemi fisici. Intorno a Vlahovic, infatti, tornano ad agitarsi le voci di mercato. In questo senso, a fare il punto, è calciomercato.com: “dopo nemmeno un anno dal trasferimento, il telefono del suo agente Darko Ristic è tornato a suonare libero, disposto com’è ad ascoltare gli interessamenti di tutti quei topo club interessati a strappare Vlahovic alla Juve già la prossima estate.

C’è sempre e c’è ancora l’Arsenal, nonostante il secco rifiuto dello scorso inverno. Ci sono Chelsea e Manchester United, che là davanti hanno bisogno di più di qualcosa. Ci sarebbero pure Psg e Bayern Monaco, pronti a vivere un’estate in cui puntare su un numero 9 puro. Discorsi prematuri ma sondaggi effettuati. Decisivi i prossimi sei mesi, sotto ogni punto di vista, per tutti”.

fonte: ilbianconero.com