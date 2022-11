Rabiot sbotta: “Ciò che dicono su di noi non è vero!”

Adrien Rabiot, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro l’Inter. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

“C’è la determinazione, c’è la voglia dentro lo spogliatoio ,siamo tutti insieme, abbiamo avuto delle difficoltà e adesso ne siamo usciti con grande prestazioni come stasera.”

VOGLIA DI VINCERE – “Soffrendo ma con la determinazione di fare tutto per il compagno, di non mollare fino al novantesimo. Abbiamo bisogno di tutti, giovani e più anziani, l’importante è che siamo tutti uniti anche con lo staff medico perché fuori dicono tante cose sui giocatori infortunati o che non vogliono giocare perché c’è il mondiale ma non è così, vogliamo vincere il campionato e stasera ne è una prova.

LEADER – “Si soprattutto sul campo, non bisogna parlare tanto nello spogliatoio ma fare nel campo per trascinare la squadra.”