Allegri a Sky: “Eravamo molto tesi! Ora testa al Verona, altrimenti…”

Massimiliano Allegri, ha parlato anche a Sky Sport dopo il successo con l’Inter: “Quando recupereremo tutti sarà gennaio. Ora dobbiamo fare due partite importanti con giocatori che sono rientrati e non sono ancora in condizione. devo cercarli di sfruttare nel miglio modo possibile a seconda del minutaggio che hanno nelle gambe”.

TESTA ALLA PROSSIMA – ” Questa partita deve dare felicità e gioia, ma da domani dobbiamo pensare al Verona perché altrimenti butteremo all’aria quanto fatto stasera . Verona è campo difficile , squadra fisica, poi la Lazio che è due punti sopra a noi”.

SULLA PARTITA – “Giocavamo contro l’Inter, squadra forte. Primo tempo siamo stati un pizzico fortunati, non riuscivamo a giocare. Loro sono una squadra che si difende molto bene. Nel secondo il gol ha sbloccato la partita. Ai ragazzi ho detto di continuare a giocare e stare sereni. C’era un poi tensione all’inizio della partita perché venivamo da 4 partite giocate, di cui 3 sconfitte e 1 pari. Non era semplice. Nel secondo tempo i ragazzi l’hanno resa più semplice. Dopo averla sbloccato abbiamo avuto campo, tecnica. Abbiamo battuto una squadra veramente forte”.

SUI RIENTRI E I GIOVANI – “Quelli che sono fuori quando rientrano devono correre, perché questi ragazzotti che corrono. Fagioli e Miretti vanno lasciati tranquilli come altri. è un percorso d crescita. ci saranno partite in cui non giocheranno o non giocheranno mene bene, devono godersi questo momento in tutta tranquillità”.

SUI CAMBI – “In quel momento c’era bisogno di uno che allungasse la squadra e attaccasse la profondità, Milik aveva fatto molto, una buona partita sacrificandosi per la squadra, non era facile giocare da solo. con Di Maria e Chiesa abbiamo innalzato i livello tecnico della squadra”,