Szczesny attacca: “Non si era visto questo atteggiamento prima!”

Szczesny, portiere della Juventus, ha parlato ai microfoni di Mediaset Infinity dopo la gara contro il Paris Saint Germain. La Juventus ha perso 2-1 contro i transalpini a causa delle reti di Mbappè e Mendes.

A nulla è servita la rete del momentaneo pareggio di Bonucci. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

EUROPA LEAGUE – “Inizialmente non volevamo giocare in Europa League ma ora siamo lì e dobbiamo giocarla con massimo rispetto per la competizione e per la maglia. Credo che l’atteggiamento sia stato giusto nonostante la partita persa”.

ATTEGGIAMENTO – “Non si è visto questo atteggiamento durante la stagione. Peccato l’abbiamo visto solo nell’ultima partita quando ormai eravamo usciti dal girone. Oggi c’è stato un segnale forte dei ragazzi giovani”

INTER – “Juve Inter? Ora siamo messi meglio e ci portiamo questo entusiasmo per provare a vincere contro l’Inter”