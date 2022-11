Sorteggio Europa League Juve, le avversarie

Sorteggio Europa League Juve – Finisce questa sera l’avventura in Champions League della Juventus. Comincia, a gennaio, quella in Europa League.

Si ripartirà dai playoff, porta d’accesso alle fasi successive del torneo. Un modo per restare in Europa, per continuare a farsi vedere, per citare l’ad Maurizio Arrivabene.

Sorteggio Europa League Juve, le possibili avversarie

Da regolamento, nei playoff di Europa League, la Juventus incontrerà una delle seconde dei gironi della seconda competizione europea. Il quadro é ancora da definire, queste le possibili avversarie:

Arsenal o PSV (Girone A)

Fenerbahce o Rennes (Girone B)

Union Berlino o Braga (Girone D)

Real Sociedad o Manchester United (Girone E)

Qarabag o Nantes (Girone G)

Monaco, Trabzonspor o Stella Rossa (Girone H)

fonte: ilbianconero.com