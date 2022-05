Allegri di fronte ad una scelta difficile a centrocampo

Come raccontato dagli organi di stampa, il centrocampista Fabio Miretti piace all’allenatore della Juventus Allegri perché gioca in verticale e il suo percorso segue le traiettorie dei suoi palloni: avanti veloce, senza girare al largo. Ha ottime probabilità di avere un posto nella rosa della prima squadra per il 2022-23.

Miretti sì, e Fagioli e Rovella?

Se si decidesse oggi, Miretti sarebbe nel gruppo di Allegri. Niente prestiti, anche l’Under 23 lasciata in secondo piano. Ma cosa succede con gli altri giovani? Per Rovella un progetto: un anno al Genoa, poi il ritorno. Per Fagioli un meeting di mercato: lui vuole rinnovare e restare nella rosa della Juve. C’è una certezza, però: un posto per tutti non ci può essere.