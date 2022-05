Caso De Ligt, vuole rinnovare ad una condizione

La Juventus vuole prolungare fino al 2026 il contratto con il difensore olandese Matthijs de Ligt, ma il ragazzo chiede una clausola rescissoria più bassa, nel frattempo Chelsea, Liverpool e Barcellona restano in attesa.

De Ligt nel mirino delle big europee

La Juventus incontrerà l’avvocato Rafaela Pimenta e parlerà anche di Matthijs de Ligt, al centro di una trattativa per il rinnovo di contratto. L’obiettivo della Juve qual è? Spalmare il peso a bilancio del difensore, circa 17 milioni a stagione, perchè un prolungamento fino al 2026 aiuterebbe i conti.

De Ligt al rinnovo non dice di no, ma spinge per abbassare la clausola rescissoria: oggi è da 125 milioni di euro, la richiesta è di portarla attorno a 75-85. De Ligt da mesi rappresenta l’obiettivo numero uno per il Chelsea che perderà Rudiger, Christensen e Azpilicueta. Anche il Liverpool si è di recente aggiunto alla corsa, oltre al Barcellona da sempre interessato.