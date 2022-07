La Juve vuole dare ad Allegri un vice Vlahovic: i nomi

Tra le priorità della Juventus c’è quella di garantire a Massimiliano Allegri un vice Vlahovic. Ne parla Tuttosport.

La Juve vuole un vice Vlahovic: i nomi

Alvaro Morata è rientrato all’Atletico Madrid e un nuovo ritorno a Torino dello spagnolo è tutt’altro che semplice. La pista più calda, in attacco, resta quella di Marko Arnautovic . Alla Continassa stanno cercando la quadra per ottenere il semaforo verde del Bologna, che non vorrebbe privarsi dell’austriaco. La chiave per arrivare alla fumata bianca potrebbe essere Daniele Rugani.