Allegri torna alla Juve? Giovanni Galeone è convinto che Andrea Pirlo sia in bilico, più che mai, sulla panchina della Juventus: “La Juventus in questa corsa Champions non è messa benissimo, come il Milan. Meglio Napoli ed Atalanta – dice l’80enne allenatore in pensione a Radio Kiss Kiss Napoli – Agnelli? Non so se sarà ancora lui a chiamare Allegri. Se Pirlo dovesse perdere ad Udine a chi affideranno la squadra, a Ciccio Grabbi? Alla Juve non so chi deciderà il prossimo allenatore. Immagino Elkann, la proprietà”.

Allegri torna alla Juve? Le parole di Galeone

Galeone, che è amico di Allegri, di cui è stato allenatore e mentore, dice ancora: “Può darsi anche che alla fine resti Agnelli, col quale Max Allegri ha un ottimo rapporto. Rivincite? No, macchè. Guardate i suoi risultati. La mia sensazione è che Allegri torni alla Juventus. Il suo silenzio e la sua voglia di rientrare mi fa credere che ci sia qualcosa di concreto. Allenerà, questo è certo. Ha qualcosa di importante tra le mani che non deve trapelare, questa è la mia sensazione”.

john-elkann

fonte: tuttosport.com