Moggi annuncia una notizia per la Juve – Luciano Moggi parla a calciomercato.com, così: ​”Per parlare di Superlega bisogna parlare degli effetti di essa. Io credo che quello che hanno fatto i club sia una recita sbagliata nei modi che però ha portato a una giusta condizione. Ad esempio, la questione del Mondiale in Qatar è ingiusta. L’operazione è stata gestita male, ma darà benefici al calcio, alle grandi, alle piccole e a chi non ha capito niente, insultando chi ha portato avanti il discorso”.

“Quando sento che Klopp si dice contrario alla Superlega mi sembra assurdo. Ci vorrebbe un po’ di rispetto e capacità di stare zitti rispetto a quelli che guadagnano poco. Fa il picconatore senza motivo, poteva andare dalla società e ridursi lo stipendio. E’ la fiera dell’ipocrisia”.

Moggi annuncia quale sarà il futuro di Agnelli

SU AGNELLI – “Resta, ha vinto 9 campionati su 10, arriverà in Champions, ha vinto la Supercoppa ed è in finale di Coppa Italia. Ha dato una continuità impressionante, bisognerebbe ripartire da capo. Perché solo Agnelli dovrebbe essere responsabile? La riforma della Champions League è stata riformata per i diritti televisivi, ma devono andare a beneficio di tutti. La meritocrazia si ha quando squadre grandi e piccoli prendono sovvenzioni diverse, questo era l’obiettivo di chi per primo ha parlato di Superlega”.

SU CHI SI E’ RITIRATO – “Ceferin non ha fatto una bella figura, soprattutto parlando della Serie B della Juventus. Io non sono né a favore né contro la Superlega, ma questo momento esigeva qualcuno che smuovesse l’ambiente. Ammiro chi ha avuto il coraggio di fare questa cosa piuttosto di chi si è ritirato, i pusillanimi non mi sono mai piaciuti. Ho detto tutto”.

agnelli-juve

fonte: ilbianconero.com