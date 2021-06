Ancelotti torna al Real, Ronaldo verso il ritorno a Madrid?

Ancelotti torna al Real – E’ la giornata di Carlo Ancelotti, pochi dubbi. Dopo le esperienze al Napoli e all’Everton, Carletto torna su una panchina di primissimo piano: quella del Real Madrid, orfana di un altro ex Juventus come Zinedine Zidane. Una notizia che ha fatto eco in tutto il mondo e sarà arrivata sicuramente nel ritiro del Portogallo: lì Cristiano Ronaldo si sta allenando in vista degli Europei. Ma anche di un futuro che ha ancora tutto da scrivere.

Ancelotti torna al Real, ecco cosa può succedere con Ronaldo

QUEL RETROSCENA – Sì, perché se Ancelotti torna a Madrid, lo stesso desiderio ce l’ha pure CR7. I due si sono conosciuti proprio all’ombra del Bernabeu: due anni di totale sintonia, a unirli la vittoria della Decima, la Champions League ancora di Florentino dopo un’attesa di 12 anni. Ancelotti, per Ronaldo, è una “persona meravigliosa”; per Carletto, Cristiano è “il giocatore più forte che io abbia mai allenato”. Oltre le parole, persino un fatto: era l’estate del 2019, subito dopo l’addio di Allegri e poco prima che Sarri si liberasse dal Chelsea per arrivare a Torino.

Scriveva il Corriere della Sera: “’ultimo spiffero riguarda Carlo Ancelotti, chiamato in causa da un dettaglio: l’altra sera il Napoli ha contattato Giampiero Gasperini, per sondarne la disponibilità. Nonostante le parole di Carletto («non mi muovo») e il contratto, per liberarlo dal quale De Laurentiis pretende una penale da 12 milioni di euro. Però è il preferito di CR7“.

SITUAZIONE CALDA – Ora: che questa scelta possa influire sul possibile futuro di Ronaldo a Madrid? Presto per dirlo, e le notizie di questi giorni sembrano escluderlo: dopo i vari tentativi di riavvicinamento di Ronaldo in direzione Spagna, da Perez è sempre arrivata freddezza. Neanche Ancelotti pare possa scaldarlo, molto più probabili le proposte di Psg e United, con i quali la Juventus può aprire anche scambi interessanti…

