Arthur vuole lasciare la Juve, addio last minute!

Arthur ha in testa il Qatar, ma soltanto nelle prossime 48 ore capirà se la corsa al Mondiale partirà dalla Spagna, dall’Inghilterra, dal Portogallo o dalla Francia. Sicuramente non resterà in Italia. Ne parla Tuttosport.

Arthur via dalla Juventus

Per l’ex Barcellona è arrivato il momento della scelta. Separazione last minute e in prestito (i bianconeri risparmieranno buona parte dello stipendio e libereranno spazio in rosa). Il brasiliano continua a sperare in un lieto fine con il Valencia, attenzione al Portogallo e allo Sporting che gioca la Champions. Se in Inghilterra ha drizzato le antenne l’Everton, qualche movimento si registra anche in Francia: il Lille ha il problema della casella Extra Ue.