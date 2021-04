Asensio e Busquets alla Juve? Ecco chi partirebbe

Asensio e Busquets alla Juve – Non sarà SuperLega, dunque, a questo punto. Ma super… mercato forse sì. Giocoforza. Con maxi alleanza a tre. Juventus, Real Madrid e Barcellona sono i soci fondatori, epperò anche i soci affondati, del più formidabile e mirabolante torneo… mai disputato, e che però verosimilmente mai si diusputerà.

Andrea Agnelli, Florentino Perez, Joan Laporta hanno racimolato insulti e malumori, più che i milioni auspicati. E ora (posto che possano restare saldi in tolda di comando) un po’ più dura la vita la troveranno in ambito di rapporti con gli altri club e, specificamente, anche in ottica di trattative di mercato.

Le triangolazioni al vaglio sono svariate. Non è detto che si verifichino, ovviamente. Ma si tratta comunque di preziosi jolly da pescare considerando che il 30 giugno bisogna chiudere i bilanci (Pjanic-Arthur venne formalizzata proprio il 29, in extremis). Sulla tratta Torino-Barcellona, attenzione ai grossi calibri, ai simboli: Leonardo Bonucci e Sergio Busquets.

Asensio e Busquets alla Juve, le ipotesi dalla Spagna

Ruoli diversi, ma qualità e personalità in abbondanza. Se è vero che Bonucci è pronto ad assumersi la responsabilità di diventare il prossimo capitano bianconero, è anche vero che non sarebbe facile escludere a priori l’opportunità di vivere una esperienza altrettanto intrigante quale indossare il blaugrana. Altra opzione interessante: Ousmane Dembélé, attaccante 23enne.

In questo caso potrebbe essere Paulo Dybala il tassello chiave (posto ovviamente che non sia già in direzione Parigi). Sull’asse Torino-Madrid, invece, occorre innanzitutto escludere la pista Ronaldo (Perez ha smentito seccamente l’ipotesi, rimarcando che «le voci arrivano dal suo entourage. Non avrebbe senso far tornare Cristiano»). Più verosimile, invece, la possibilità di uno scambio che coinvolga Marco Asensio e Rodrigo Bentancur.

È vero che il Boca Junior vanta un diritto sulla percentuale di vendita del giocatore, ma la plusvalenza sarebbe comunque garantita. Tra i profili che in qualche modo possono rientrare d’attualità anche Alex Sandro, Isco, Marcelo.

fonte: tuttosport.com