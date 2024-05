Calciomercato Juve, l’amico chiama Giuntoli: “Voglio raggiungerlo”

Calciomercato Juve, sta prendendo forma la Vecchia Signora targata Cristiano Giuntoli. Primo atto: addio a Massimiliano Allegri. Certo accelerato dalla notte folle di Coppa Italia dove l’allenatore toscano ha dato il peggio di sé e favorendo un assist alla separazione, ma un evento comunque inevitabile considerando che il dirigente bianconero aveva ormai deciso il cambio in panchina. Ed è stato anche questo, tra gli altri, i motivi che hanno fatto esplodere Allegri pizzicato con un atteggiamento non troppo affettuoso col direttore sportivo in campo durante i festeggiamenti.

Potesse farlo, Giuntoli porterebbe un bel po’ di pezzi di Napoli a Torino. Non giocatori, piuttosto uomini silenziosi che hanno contribuito al successo costruendo una squadra capace di riportare il titolo in città 33 anni dopo. E sembra che l’addio di Giovanni Manna sia indirizzato proprio in tal senso, per una sorta di ‘scambio’ di dirigenti che vedrà per esempio Giuseppe Pompilio fare il percorso inverso in autostrada. Ma non sarà il solo potendo, e chissà che non riesca a trainare con sé altri collaboratori da inserire nelle gerarchie juventine.

Calciomercato Juve, arriva la ‘chiamata’ a Giuntoli

Nel frattempo c’è anche una chiamata diretta. Da parte di chi? Di Giandomenico Costi, dirigente che in azzurro ha collaborato a strettissimo contatto con Giuntoli. Intervistato a Radio CRC, l’ex calciatore – spesso accostato a un approdo in bianconero a fine campionato – questa volta ha risposto a cuore aperto: “Io alla Juventus con Giuntoli? Speriamo si avveri”.

Un commento secco ma che dice tanto, tutto: spera solo di ricevere una telefonata alla quale risponderà senza esitare, firmando in bianco, pur seguire il suo amico e riferimento per una nuova entusiasmante avventura. Sarebbe per lui un ulteriore passo avanti in carriera, così come per tutti i collaboratori che Giuntoli porterà con sé a fine stagione. C’è chi non aspetta altro. Tempo ancora due partite.