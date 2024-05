Calciomercato Juve, annuncio agente Di Gregorio: “Vi dico la verità”

Calciomercato Juve, parla l’agente di Michele Di Gregorio. Carlo Alberto Belloni – questo il suo nome – è intervenuto ai microfoni di Sportitalia dove ha fatto chiarezza sulle indiscrezioni relative al portiere del Monza in direzione Torino. Considerando l’età di Wojciech Szczesny fresco delle 34 primavere un contratto in scadenza nel 2025 così come lo stesso Mattia Perin, il Dt Cristiano Giuntoli ha posato gli occhi sul portiere 26enne.

“C’è una piccola verità tra tutto quello che si è detto: ci sono state delle chiacchiere con la Juventus. Però non è vero che sia tutto già fatto e definito. Stiamo parlando, sì, ma il campionato è finito da due giorni. Non dimentichiamo che questo è anche il momento in cui tutti i club stanno sistemando tanti aspetti dirigenziali, allenatori…”, ha dichiarato il procuratore in diretta che ha comunque confermato i dialoghi in corso.

Calciomercato, l’annuncio dell’agente di Di Gregorio

“Fa piacere – prosegue – ma così come ce ne sono state con la Juve ci possono essere state anche altre chiacchierate“, aggiunge ponendo un velo di mistero. La cessione, in ogni caso, è all’orizzonte. “Michele nel frattempo farà le vacanze, se se ci sarà qualcosa di concreto e vi sarà la possibilità di lasciare Monza lo farà“, annuncia il manager. Occhio a possibili inserimenti ma, al di là delle dichiarazioni di facciata, l’affare con la Juve sembrerebbe abbastanza instradato.

Anche perché al portiere verrebbe prospettato al massimo un solo anno di ballottaggio eventuale, per poi raccogliere l’eredità della porta bianconera tra una stagione quando scadrà il contratto dell’estremo difensore polacco. Ma non è escluso al contempo che Thiago Motta lo renda subito titolare, così come che possa essere l’ex Roma a salutare oltre allo stesso Perin corteggiato dal Parma. La Juve rivoluzionerebbe così la porta da subito, senza attendere il prossimo anno. Una cosa nel frattempo è certa: il calciomercato juventino sta per entrare nel vivo.