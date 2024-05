Calciomercato Juve, Conte fa saltare un acquisto bianconero?

Calciomercato Juve, arrivano conferme sulla possibilità di vedere Giovanni Di Lorenzo in bianconero. Il capitano del Napoli, in rottura totale col club dopo l’anno disastroso post scudetto, potrebbe seguire Cristiano Giuntoli a Torino con cui ha condiviso la gloriosa cavalcata tricolore prima che il dirigente poi approdasse alla Continassa dove gli sono state affidate le chiavi per il rilancio del club che dovrà passare per una nuova, ma sempre ambiziosa, politica sostenibile.

Nelle ultime ore si è paventata anche la possibilità di un clamoroso scambio con Chiesa che approderebbe in azzurro e con conguaglio economico a favore del club piemontese. La Vecchia Signora ha bisogno di un terzino destro e preferibilmente di spinta ed esperienza, specialmente ora che con l’arrivo di Thiago Motta ci sarà alla difesa a quattro e in particolare un nuovo e propositivo 4-2-3-1. L’ex Empoli, 31 anni ad agosto, sembra ostinato a separarsi a fine campionato.

Calciomercato Juve, Conte fa saltare Di Lorenzo?

A prescindere adesso dalla possibilità di Chiesa o meno, il giocatore resta un obiettivo concreto per la fascia. Come riportato dall’esperto di mercato della RAI Ciro Venerato, Giuntoli ci sta provando in queste ore con l’entourage del giocatore ma ci sarà da battere la concorrenza dell’Inter di Giuseppe Marotta anche interessata in attesa di capire gli scenari per il futuro di Denzel Dumfries.

La corsia preferenziale di Giuntoli potrebbe avere la meglio e sembra sia già così in realtà col giocatore molto predisposto al bianconero, il problema è proprio una bandiera juventina: Antonio Conte, prossimo all’arrivo sulla panchina campana. La sua presenza – rivela il giornalista – potrebbe far saltare l’affare. Potrebbe infatti convincerlo a restare nonostante l’annuncio dell’agente dove ha parlato di addio certo e – a sua detta – inevitabile.