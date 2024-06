Calciomercato Juve, arrivata una mega offerta a Szczesny: i dettagli

Calciomercato Juve, è arrivata un’offerta per Wojciech Szczesny. E anche estremamente ricca come riporta TuttoSport oggi in edicola. Una proposta che dovrà giocoforza valutare, considerando non solo la scadenza di contratto nel 2025 ma anche la prospettiva per il prossimo anno di accomodarsi in panchina.

Calciomercato Juve, mega offerta per Szczesny

Con l’uscita di Massimiliano Allegri e l’arrivo di Thiago Motta, infatti, cambieranno diverse cose in casa bianconera a partire proprio dalle gerarchie tra i pali. Il titolare sarà un estremo difensore in arrivo da Monza e scelto per la capacità, oltre di difendere benissimo come dimostrano i numeri di questa stagione, di giocare piuttosto bene anche con i piedi e impostare l’azione da dietro: Michele Di Gregorio.

Così al 34enne polacco non resta che considerare seriamente un’offerta da parte di un club arabo di due anni da addirittura 15 milioni di euro a stagione. In passato l’ex Roma non ha speso parole dolcissime per chi si fa tentare dal Medio Oriente, ma non è da escludere che possa cambiare idea ora che gli è giunta questa super proposta. In caso contrario resterebbe a Torino fino alla fine del contratto accettando di essere il numero due per la prossima stagione e aspettando quindi la prossima estate per liberarsi a parametro zero. Nel caso, sarebbe Mattia Perin a far spazio.