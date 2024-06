Calciomercato Juve, Thiago Motta approva un colpo brasiliano

Calciomercato Juve, sarà una nuova era sostenibile e ambiziosa con l’arrivo di Cristiano Giuntoli in dirigenza e Thiago Motta in panchina. Ma soprattutto sarà una nuova Juventus ancor più a tinte verdeoro per questo prossimo triennio almeno. E non potrebbe essere altrimenti considerando la nazionalità – l’altra metà – dell’allenatore nato a San Paolo nel 1982 quando l’Italia si laureava campione del mondo in Spagna.

Sarà una Vecchia Signora più brasiliana e lo si vede già dalle prime indicazioni di mercato, come la richiesta esplicita per la permanenza di Gleison Bremer e la possibile permanenza, alla fine, anche di Danilo che per molti potrebbe ancora seguire il suo maestro Massimiliano Allegri verso la porta di uscita.

Calciomercato Juve, Thiago Motta approva Douglas Luiz

Invece tranne sorprese si riparte da loro e poi verranno aggiunti altri, dinamiche di mercato permettendo, di rinforzi brasiliani. Ma intanto un primo sembrerebbe già pronto a sbarcare alla Continassa: parliamo di Douglas Luiz dell’Aston Villa, 26enne nel pieno della trattativa che porterebbe invece Weston McKennie in Premier League.

Stamattina La Gazzetta ha annunciato il colpo bianconero e SportMediaset conferma e aggiunge – come si legge sul portale – che l’acquisto è davvero in dirittura d’arrivo considerando l’approvazione giunta anche dallo stesso neo tecnico che ha dato il semaforo verde a Giuntoli per chiudere l’operazione come sta provando a fare in queste ore. Considerando che sì va anche verso il sì di Adrien Rabiot, il centrocampo juventino sta prendendo forma. In attesa poi del colpo da novante: Teun Koopmeiners.