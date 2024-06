Calciomercato Juve, da Sky svelano la vera strategia per Chiesa

Calciomercato Juve, inizia a prendere forma la nuova squadra di Thiago Motta e tra confermati e in lista cessioni c’è soprattutto un nome che primeggia nel girone dei profili in sospeso: quello Federico Chiesa. Quale futuro per l’esterno? Sembrava fosse destinato a rinascere con l’addio di Massimiliano Allegri con cui non è mai scattata veramente la scintilla in questi anni e invece il suo futuro, oggi, soprattutto dopo l’annuncio del calciatore post Coppa Italia, sembra addirittura in bilico.

Calciomercato Juve, la vera intenzione su Chiesa

Alla base di qualsiasi discorso c’è il contratto in scadenza nel 2025, si potrebbe ovviare momentaneamente con una soluzione ponte di appena un anno ma il calciatore ha rifiutato una proposta più corposa considerando un ingaggio a ribasso per la nuova politica degli stipendi attuata dal Dt Cristiano Giuntoli. I tifosi non hanno dubbi che dovrebbe restare eccome per far parte del super attacco che ne verrà col 4-2-3-1, ma la società davvero non esclude che possa essere lui il sacrificato d’onore – insieme a Matias Soulé – per arrivare ai due grandi obiettivi rappresentati da Teun Koopmeiners e Roberto Calafiori.

Conferma in tal senso arrivano anche dalla redazione di SkySport, in particolare dall’esperto di mercato Luca Marchetti che – intervenuto a Tmw Radio – si è pronunciato così sulla questione: “Ora si aspetta l’Europeo per due motivi: sia per lasciarlo senza pensieri in questa competizione sia perché con un buon Europeo può alzarsi il prezzo e trovare eventualmente club interessati. Si aspetterà Euro 2024 per capire se ci saranno opportunità da cogliere che sia restare o andare via. Per il resto non c’è dubbio sul fatto che o rinnova o saluterà”.