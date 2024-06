Calciomercato Juve, Calafiori spinge per il bianconero: le ultime

Calciomercato Juve, è – come ormai noto a tutti – Roberto Calafiori il grande obiettivo bianconero per la difesa. Messo a posto il primo tassello in porta con l’arrivo ormai imminente di Michele Di Gregorio tra i pali che diventerà subito titolare con Thiago Motta, il secondo step per quanto riguarda il reparto arretrato sarà provare proprio a far sì che l’ex Basilea possa raggiungere il proprio maestro in rossoblu a Torino.

Calciomercato Juve, lo scenario per Calafiori

E ci sarebbe un grande alleato in tutta questa storia: lo stesso calciatore. Come infatti riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, lo stesso giocatore starebbe spingendo per poter approdare alla Continassa non tanto per motivi economici dove il salto di stipendio almeno all’inizio non sarebbe enorme ma per questioni di prestigio e ambizioni. Dopo essersi affermato come una delle principali rivelazioni del campionato, è pronto al salto di qualità.

Il problema semmai è il Bologna che considera il giocatore incedibile, almeno per quest’annata che rivedrà i felsinei in Champions League 60 anni dopo dall’ultimissima volta. Valutato 30 milioni di euro, il problema è che per quest’estate il club emiliano non vuole privarsi del giocatore. Da comprendere gli sviluppi e capire se la volontà del calciatore alla fine non possa fare la differenza.