Calciomercato Juve, proposta a sorpresa per Rugani: addio nonostante il rinnovo?

Calciomercato Juve, arriva una chiamata a sorpresa per Daniele Rugani fresco del prolungamento contrattuale. “Daniele Rugani e la Juventus saranno insieme per altri due anni. È ufficiale, infatti, il suo rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026″, si è letto infatti nei giorni scorso sul sito ufficiale del club bianconero. Ma la firma apposta con grande soddisfazione e amore per la Vecchia Signora potrebbe non essere garanzia di permanenza. Lo svela Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia.

Intervenuto sul suo canale Youtube per le ultimissime, il giornalista ha svelato un asse potenzialmente caldo tra Juventus e Napoli per un clamoroso scambio Di Lorenzo-Chiesa. Tuttavia tale affare potrebbe non essere l’unico tra le parti. Sempre secondo Pedullà, infatti, Giovanni Manna, di recente in uscita dalla Juventus per approdare in azzurro come neo direttore sportivo, si è sentito con Cristiano Giuntoli in ottica di una possibile cessione di Rugani in maglia partenopea.

Calciomercato Juve, Conte chiama Rugani?

Oltre alla possibilità di vedere il capitano del Napoli in bianconero e Chiesa in Campania, “Sappiate – riferisce Pedullà – che tra Juventus e Napoli possono capitare anche altre cose. Rugani, prima del rinnovo, è stato cercato insistentemente da Manna”. Ma le parti – prosegue – sono rimaste comunque in aggiornamento e non sono da escludere sorprese.

Un nome, quello di Rugani, non a caso: si tratta piuttosto di un altro profilo gradito da Antonio Conte prossimo a diventare l’allenatore del Napoli. “Rugani – ricorda Pedullà – è stato chiamato da Conte in nazionale, quindi occhio a questa pista perché il nome del difensore anche è gradito”. A far la differenza potrebbe essere la continuità garantita in caso di trasferimento. Mentre alla Juventus è stato infatti confermato come riserva e non troverà molto psazio, nella città del Vesuvio potrebbe ottenere un ruolo da titolare in un eventuale difesa a tre o a quattro.