Thiago Motta ha già individuato il ‘nuovo Zirkzee’ bianconero

Calciomercato Juve, prende forma la nuova squadra di Thiago Motta. Anche se l’annuncio ufficiale stenta ad arrivare e serviranno ancora sette o dieci giorni prima di vedere la nuova nota bianconera a proposito della panchina juventina – questioni burocratiche e nulla più – sta comunque nascendo la squadra che aprirà il nuovo corso della Vecchia Signora che dovrà seguire un doppio binario da adesso: ambizione ma anche autosostenibilità.

E’ finita l’era dei colpi fuori controllo in stile Cristiano Ronaldo che vanno poi a impattare terribilmente sul bilancio portando strascichi per anni. Inizia piuttosto un nuovo periodo green, dove non mancheranno comunque acquisti importanti come potrebbe esserlo Teun Koopmeiners dell’Atalanta, ma andranno fatti decisamente in maniera più ragionata rispetto al recente passato. E questo significa che oltre al budget stanziato per il mercato Juve, gli acquisti passeranno dalle cessioni.

Nel frattempo di capire chi potrebbe giungere dalla sessione stiva oltre all’olandese della Dea e Roberto Calafiori individuati come i due grandi obiettivi a questo giro, Thiago Motta sta già analizzando e studiando la rosa. Annunciando al Dt Cristiano Giuntoli quali sono i profili su cui è pronto a puntare in maniera decisa.

Thiago Motta ha trovato il nuovo Zirkzee juventino

Tra questi, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ce n’è uno in particolare: Kenan Yildiz. Come riporta il quotidiano, il turco è destinato ad essere il nuovo Zirkzee bianconero: non strettamente in termini di ruolo date le caratteristiche differenti, quanto alla centralità che il turco è destinato ad avere e al percorso che farà. Così come l’olandese, Thiago Motta proverà a plasmarlo da promessa a trascinatore.

In arrivo un’investitura importante anche da parte della società pronta a rinnovargli il contratto con un riconoscimento economico e non solo: per lui, che sia nell’immediato o più avanti, potrebbe arrivare anche la numero 10 juventina. La nuova Juventus è pronta a puntare sul talento di appena 19 anni che ha potenzialmente una grandissima carriera davanti.