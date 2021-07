Caso Luis Alberto, c’è la Juve dietro il suo comportamento?

Caso Luis Alberto – Tensione e multe Luis Alberto. Un altro colpo di testa per il fantasista spagnolo, che non si è presentato mercoledì al raduno e nemmeno ieri è stato avvistato a Formello. La Lazio l’ha diffidato ufficialmente, richiamandolo all’ordine, e lo ha multato, scrive il Corriere dello Sport. Avviati i protocolli ufficiali, con Tare che ha aperto i contatti con i suoi agenti per capirne di più e dare la posizione biancoceleste sulla vicenda.

Gli effetti potrebbero essere immediati, con il ritorno di Luis Alberto a Formello in tempo per la partenza per Auronzo (prevista domani mattina) o subito dopo il weekend. Ma c’è una certezza: Luis Alberto ha fatto sapere alla Lazio, indirettamente, di essere tentato dall’idea di partire. Ancora una volta.

Caso Luis Alberto, ecco cosa sta succedendo

Con Luis s’era sfiorata la rottura già a novembre quando criticò duramente Lotito, reo di aver acquistato l’aereo societario anziché pagare i giocatori. E ora la rottura può arrivare davvero.

E dal Corriere dello Sport arrivano diverse strade: l’Atletico Madrid di Simeone e il Milan ci pensano, nonostante la valutazione da 60 milioni. Nel mentre nasce una suggestione: che ci sia la Juve dietro al giallo di Luis? Negli ambienti romani ci pensano. Intanto Luis non è più ritenuto incedibile, ma questo non vuol dire che partirà facilmente, anzi. E Sarri aspetta novità.

