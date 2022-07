Cessione De Ligt, ecco la distanza tra Juve e Bayern

La Juventus è alle prese con la questione De Ligt. E l’operazione Pau Torres dipende ovviamente dalla cessione dell’olandese. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Cessione De Ligt, le cifre

Il Bayern, attraverso Salihamidzic, ha presentato un’offerta da 60 milioni più bonus, forte dell’accordo con il difensore, ma da Torino è arrivato un deciso no. Per la Juve, non parte sotto gli 80 milioni di parte fissa. Al momento non è ancora arrivato un rilancio dei tedeschi, anche se a Monaco restano ottimisti sulla buona riuscita dell’affare.