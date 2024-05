Chi allenerà il Bologna al posto di Thiago Motta? Pronti due ex Juve

Thiago Motta in bianconero: Bologna-Juventus di stasera sarà una sorte di passaggio di consegne virtuale, in attesa poi di quello effettivo che avverrà giusto dieci giorni più tardi quando l’allenatore italo-brasiliano firmerà il contratto che Cristiano Giuntoli gli ha da tempo presentato mettendo però nero su bianco – in tutti i sensi – e ufficializzando il matrimonio.

E’ tutto pronto e apparecchiato per questa nuova avventura: Massimiliano Allegri è stato anche già silurato data la sfuriata nella sera di Atalanta-Juventus che ha portato la Coppa Italia in questa stagione e quel posto in panchina è attualmente vuoto e in attesa di una nuova guida tecnica: c’è Paolo Montero attualmente, ma giusto ad interim e perché non poteva esserci di certo un’autogestione anche se solo per queste due ultime giornate di campionato.

Come sarà la nuova Juventus di Thiago Motta

Il destino è già tracciato: il tecnico della Primavera tornerà a formare la nuova generazione bianconera, mentre Thiago Motta avrà il compito di costruire una nuova Juventus sempre che punta a vincere ma attraverso giovani valorizzati e con un bel calcio che possa far finalmente accontentare un’intera tifoseria che da troppi anni vede la Vecchia Signora mortificata nella filosofia di calcio con una modalità non certo moderna.

Chi allenerà il Bologna al posto di Thiago Motta?

Ma chi andrà invece al Bologna? Chi sostituirà Thiago Motta? Fermo restando che ancora non c’è stato l’incontro finale con Joye Saputo e tutta la dirigenza – e che quindi fino a quel momento non possiamo pronunciarci sul 100% anche se comunque sembra fatta -, questa, avendo intuito gli scenari, per cautela si starebbe già guardando attorno e individuando tre designati adatti per il prossimo campionato e la partecipazione in Champions League: Vincenzo Italiano e due ex Juventus, ovvero Maurizio Sarri e l’emergente Raffaele Palladino. Al momento sembrerebbero i primi due in pole, ma non sono da escludere novità.