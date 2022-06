Contatto Juve-agente Koulibaly! Altri due nel mirino

Come racconta il Corriere della Sera, la Juventus s’è informata piuttosto bene con l’agente di Kalidou Koulibaly, che sarebbe un colpo fenomenale.

Koulibaly Juventus? Altri due difensori nel mirino

L’arrivo del senegalese significherebbe l’addio dell’olandese De Ligt. Complicato allineare i due e Bonucci in rosa, per monte ingaggi e minutaggi, detto che il resto del corpo di guardia sarà composto da Gatti e Rugani. Lo staff gradirebbe avere anche un centrale mancino, per sostituire l’uscita di Giorgio Chiellini. Nel caso, attenzione a un arrivo last minute di Francesco Acerbi o di Clément Lenglet, dal Barcellona.