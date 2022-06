Pogba-Juventus, manca solo l’annuncio!

Paul Pogba ha deciso di dare una svolta alla sua carriera dicendo di nuovo sì alla Juventus, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Accordo Pogba Juventus

Ieri c’è stato un passo avanti verso il Pogback, l’evento più atteso dai tifosi bianconeri. Rafaela Pimenta, la legale socia di Mino Raiola che da anni cura gli interessi del giocatore, in mattinata ha incontrato la dirigenza bianconera per mettere a punto gli ultimi dettagli. Oggi, salvo imprevisti, Pimenta sarà a Torino per mettere a punto gli ultimi dettagli del contratto, poi mancherà davvero solo l’ufficialità.