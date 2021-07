Cristiano Ronaldo, Juve e Mendes a colloquio: la richiesta

Cristiano Ronaldo – 25 luglio. Una data cerchiata in rosso dai tifosi della Juventus, il momento della verità. Parliamo del giorno in cui i cancelli della Continassa dovrebbero aprirsi per riaccogliere Cristiano Ronaldo, di ritorno dalle vacanze dopo gli impegni con il Portogallo a Euro 2020.

Il momento che, una volta per tutte, dovrebbe mettere a tacere ogni voce di mercato e dare la certezza che, per un altro anno, il giocatore più forte del mondo vestirà la maglia della Vecchia Signora. Ad oggi, appaiono tramontate le ipotesi di un suo addio.

Cristiano Ronaldo Juve, le richieste di Mendes

Difficile uno suo ritorno a Madrid, visto anche quanto è filtrato dagli audio del presidente Florentino Perez. Il Manchester United, invece, sembra aver abbandonato l’idea.

Ultima ipotesi in piedi, quella del Paris Saint–Germain ma, secondo quanto riporta calciomercato.com, il portoghese sarebbe stizzito dall’idea di essere un ipotetico rimpiazzo di Mbappè, nel caso in cui il francese lasciasse Parigi.

LA RICHIESTA DI MENDES – Prima del 25 luglio, Juventus e Jorge Mendes si incontreranno, per parlare del futuro di Cristiano Ronaldo. L’idea del super procuratore sarebbe quella di rinnovare il contratto per un’altra stagione. Al momento, però, non ci sarebbero significativi sviluppi su questo fronte.

fonte: ilbianconero.com