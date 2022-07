De Ligt al Bayern, ecco cosa l’ha convinto

Prime parole da giocatore del Bayern Monaco per Matthijs de Ligt, affidate al sito ufficiale del club bavarese. Il difensore olandese è stato ceduto dalla Juventus.

De Ligt Bayern, svelato il motivo del trasferimento

“Sono molto felice di diventare un giocatore in questo grande club. Il Bayern è il club di maggior successo in Germania, uno dei club di maggior successo in Europa e anche nel mondo. Fin dall’inizio ho sentito un onesto apprezzamento da parte della dirigenza e dell’allenatore che mi hanno convinto. Inoltre, il Bayern è un club gestito in modo eccellente con grandi obiettivi. Sono molto felice di far parte della storia del Bayern Monaco”