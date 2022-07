Bayern a Torino per De Ligt: le cifre dell’offerta

Ieri il d.s. del Bayern, “Brazzo” Salihamidzic, si è presentato con un blitz di tre ore a Torino per strappare il sì della Juve per De Ligt e andandosene si è detto “sempre ottimista”. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

De Ligt Bayern Monaco, l’oferta

La prima offerta non ha convinto i dirigenti bianconeri. Proposta da 60 milioni più bonus, sino a 70. La Juve ha risposto “no grazie”. La richiesta, sulla parte fissa, non scende al momento sotto gli 80 milioni. La variabile è la posizione dell’olandese: ha già detto sì alla corte bavarese, un’offerta da 12 milioni netti a stagione. Chiaro che possa fare pressioni per avere il via libera, avendo scelto il Bayern come sua destinazione futura, mentre i club inglesi si sono, per ora, messi da parte.