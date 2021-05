Donnarumma Juve, il piano per comprarlo dal Milan

Donnarumma Juve – Era il 14 novembre 2016 quando Giuseppe Marotta, allora ancora amministratore delegato della Juventus, a margine di un convegno si concedeva una battuta davanti a taccuini, microfoni e telecamere: «Negli ultimi 20 anni il portiere della Nazionale è sempre stato juventino. Lo dico perché tanto capite: Zoff, Buffon e…».

Al di là dell’arco temporale in realtà più ampio tra i due miti citati, nome e cognome lasciati in sospeso erano chiarissimi: Gianluigi Donnarumma, allora diciassettenne alla seconda stagione da titolare nel Milan, che in azzurro aveva esordito il 1° settembre e che il giorno successivo avrebbe collezionato la sua seconda presenza, in entrambi i casi sostituendo Gigi Buffon all’intervallo.

Sostituzioni che anticipavano il passaggio di consegne già scritto in Nazionale e ne facevano ipotizzare un altro nella Juventus. Un secondo passaggio di consegne da Gigi a Gigio di cui si torna a parlare ora che alla scadenza del contratto del rossonero mancano meno di due mesi.

Donnarumma Juve, ultime notizie calciomercato

Ci sono due premesse da soddisfare perché quella battuta di Marotta possa trasformarsi in realtà quasi 5 anni dopo. La prima è quella che leggete nella pagina a fianco: l’arrivo di un’offerta da almeno 20 milioni per Szczesny, che soddisfi anche lui oltre alla Juventus. La seconda è che la squadra bianconera si qualifichi alla prossima Champions League.

Anche meglio, in ottica juventina, se a scapito del Milan: perché potrebbe contribuire a spingere il portiere lontano dai rossoneri. A prescindere da chi saranno le escluse della corsa a cinque per i tre posti rimasti nell’Europa che conta, però, per pensare all’operazione Donnarumma la Juventus deve qualificarsi.

