Frattesi alla Juve, può arrivare al posto di Arthur

Frattesi alla Juve – Una presenza in campo che non cambia la situazione fuori dal campo. Arthur Melo, infatti, resta un uomo in bilico e con il mercato che chiama, aldilà dei 45′ da titolare giocati ieri. Il brasiliano piace all’Arsenal che spinge per averlo e che è pronta a un nuovo contatto. Tra domani e dopodomani, infatti, è prevista un’altra offensiva del club inglese, che spera di portarlo in Premier League almeno per i prossimi sei mesi.

Frattesi alla Juve, ecco quando può arrivare

Arteta lo vuole e l’Arsenal è disposto a pagare tutto l’ingaggio restante, ma anche la Juventus ha le idee chiare: senza sostituto non parte. Chi può arrivare? Il sogno recente è Bruno Guimaraes, per cui una strada è stata aperta, ma il costo è molto elevato e perciò il lavoro prosegue.

Da Paredes agli altri obiettivi, i bianconeri pensano a un colpo in prestito, dopo il quale sarebbero disposti a lasciar andare Arthur. Il primo nome sulla lista dei partenti è sempre quello di Aaron Ramsey, ma potrebbe non essere l’unico.



A GIUGNO – Intanto, la Juve ragiona sul futuro e in particolare pensa al mese di giugno. Nei prossimi giorni è previsto un contatto e un incontro tra Federico Cherubini e Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo. Sul tavolo il nome di Scamacca, ma non solo. Anche Davide Frattesi, centrocampista rivelazione del club neroverde, emerso a suon di prestazioni eccellenti e finito nella lista di Roberto Mancini per la Nazionale, piace molto. Come scrive la Gazzetta, nelle ultime settimane è emersa anche la sua candidatura per giugno. Ora vale almeno 25 milioni. La Juve sfida l’Inter e ci pensa, perché in estate servirà più di un colpo.

