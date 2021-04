Futuro Morata – Mentre la Juventus medita e lavora sul doppio fronte Dybala-CR7, ci sono anche da portare avanti tutti i ragionamenti del caso per quanto riguarda il terzo elemento dell’attacco di Pirlo: Alvaro Morata.

Come sappiamo, l’operazione con l’Atletico Madrid per riportare a Torino il centravanti spagnolo vale potenzialmente 55 milioni di euro, così ripartiti: 10 già pagati dalla Juve per il primo anno di prestito, 10 per il secondo anno di prestito, 35 per il riscatto nel 2022. Attenzione, però, si tratta di diritto e non di obbligo: se il club bianconero non paga, Morata torna a Madrid.

Futuro Morata, la decisione della Juve

E qui arriva il nodo della questione. La volontà è quella di tenere il giocatore, ma la situazione finanziaria in tempo di pandemia non è delle migliori. La Juventus ha chiesto all’Atletico uno sconto sul rinnovo del prestito per la prossima stagione: la speranza è quella di dimezzare la cifra, da 10 a 5 milioni.

A rivelarlo è Calciomercato.com, che aggiunge: “Interrompere dopo un solo anno il Morata-bis, trasformerebbe l’affitto del centravanti in un’operazione economicamente molto poco conveniente tra prestito e ingaggio si parlerebbe di circa 20 milioni per poter contare su di lui appena dieci mesi. Riflessioni in corso, intanto la Juve chiede uno sconto”.

fonte: ilbianconero.com