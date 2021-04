Ritorno Kean Juve, i tifosi sono contrari: il motivo

Ritorno Kean Juve – Moise Kean è sulla bocca di tutti. Non perché ieri abbia lasciato il segno nella sfida stellare tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco – ha rilevato Draxler solo al 73’ – ma perché il segno lo ha lasciato per tutta la stagione.

Arrivato a Parigi dopo un’annata storta all’Everton, il classe 2000 azzurro ha catturato la luce dei riflettori al fianco di Mbappé, Neymar e Di Maria, segnando 18 gol in 37 presenze complessive. Godono i parigini, meno la Juventus, che sì ha ricavato dalla sua cessione ai Toffees circa 30 milioni di euro, ma lo sta rincorrendo da diverse sessioni di mercato.

Ritorno Kean Juve, il parere dei tifosi

Lo farà anche la prossima, consapevole che il Psg sta studiando un piano per l’acquisto essendo Kean in prestito secco. Conscia che sull’ex bianconero si sta muovendo anche la Serie A. Nel frattempo, il popolo bianconero si è espresso sul ritorno del figliol prodigo.

Tutti contenti, o quasi, perchè le cifre non convincono. Troppi i 50 milioni stimati per il suo cartellino che circolano in queste ore, e c’è chi non ha dubbi: meglio Mauro Icardi…

kean-gol-everton

fonte: ilbianconero.com