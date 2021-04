Gattuso alla Juve? Nuova idea per la panchina, tutti i nomi

Gattuso alla Juve? Il futuro in casa Juventus è una fotografia per certi versi sfuocata e la dissolvenza dipende dall’accesso alla Champions. Un vero e proprio spartiacque, perché la società ha sempre garantito a Pirlo una profonda linea di credito, che inevitabilmente si esaurirà nel caso in cui sfumasse l’obiettivo.

E forse, anche con una Coppa Italia in bacheca, potrebbe non bastare. Senza considerare i tumulti scatenati dalla Superlega sull’autorevolezza di Agnelli, che contempla una ventata d’aria fresca anche a livello dirigenziale.

Stando all’allenatore, il casting in casa Juventus è pronto e potrebbe scattare se Pirlo dovesse salatre. Allegri è la suggestione più acclamata dai tifosi ma, come riporta Tuttosport, i nomi accostati alla panchina bianconera sono diversi e variegati.

Gattuso alla Juve? Tutti i nomi in ballo

ZIDANE – Amato dai tifosi, Zidane sarebbe il colpo ad effetto per riportare la Juve sui binari giusti. Carismatico, umile, ma soprattutto vincitore, il suo futuro al Real Madrid è incerto e potrebbe scegliere se continuare in un club oppure prendere le redini della Francia. Una cosa è certa, nel caso in cui Ronaldo restasse sarebbe la scelta migliore.

GATTUSO – ‘L’idea intrigante’ scrive Tuttosport. A fine stagione saluterà Napoli e – si legge – diversi club esteri hanno chiesto informazioni a Jorge Mendes, agente di Ronaldo e vicino anche al tecnico partenopeo.

GASPERINI – Apprezzato alla Continassa anche per il suo passato in bianconero, ha una mentalità europea e dimestichezza nel crescere i giovani.

INZAGHI – ‘È un pragmatico, una sorta di Allegri con meno esperienza a livello di top club’ afferma Tuttosport.

fonte: ilbianconero.com