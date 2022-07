Pau Torres, l’ex allenatore sicuro: “È da Juventus!”

La redazione di TuttoJuve.com ha contattato l’ex allenatore di Pau Torres ai tempi del settore giovanile del Villarreal, Paco López, per parlare del difensore accostato alla Juventus.

Intervista ex allenatore Pau Torres

Come lo vedresti nella difesa bianconera? E’ l’uomo giusto per sostituire de Ligt?

“Sta dimostrando di essere un punto di riferimento sia nel Villarreal e sia nella Spagna. per me può giocare tranquillamente in tutti i più grandi club europei. Sarebbe all’altezza di questo compito”.

Allegri è un allenatore le cui idee tattiche sul modo di difendere sono molto simili a quelle di Emery. Potrebbe essere più adatto alla Serie A proprio per questo motivo?

“Non farei un discorso di questo tipo, semplicemente perché i giocatori in possesso di talento come Pau sono soliti adattarsi facilmente a qualsiasi stile di gioco e tipo di calcio. Non avrebbe nessuna difficoltà in Serie A”.